Yapılan araştırmada, mazgalın BUSKİ'ye ait olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi yetkilisi, Yavuzselim Polis Merkezi Amirliğine müracaatta bulundu.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da mazgal kapağı hırsızlığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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