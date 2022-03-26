Bursa'da mazgal ve rögar kapağı hırsızları yakayı ele verdi - Son Dakika
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Bursa'da mazgal ve rögar kapağı hırsızları yakayı ele verdi

26.03.2022 00:57
Bursa'da mazgal ve rögar kapağı hırsızları yakayı ele verdi

Bursa'da farklı zamanlarda mazgal ve rögar kapağı çalan iki hırsız yakayı ele verdi.

Bursa'da farklı zamanlarda mazgal ve rögar kapağı çalan iki hırsız yakayı ele verdi. Operasyon sonrası hurdacıda gözaltına alındı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki bazı sokaklarda bulunan mazgalları ve rögar kapaklarını çaldığı tespit edilen 2 şüpheliyle bu malzemeleri satın aldığı tespit edilen hurdacı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yediselviler Mahallesi'ndeki bazı yollarda bulunan demir mazgallar ve rögar kapakları çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, mazgalları çaldığı tespit edilen K.B, R.B. ve bu mazgalları zanlılardan satın alan hurdacı D.Ö'yü gözaltına alırken, çalınan malzemeleri de ele geçirdi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

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Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da mazgal ve rögar kapağı hırsızları yakayı ele verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da mazgal ve rögar kapağı hırsızları yakayı ele verdi - Son Dakika
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