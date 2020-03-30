Bursa'da medikal malzeme üretimi seferberliği - Son Dakika
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Bursa'da medikal malzeme üretimi seferberliği

6 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde maske, koruyucu kıyafetler, dezenfektan ile solunum cihazı gibi medikal ürünlerin üretimi için çalışmalara başlandı.

Bursa'da medikal malzeme üretimi seferberliği, System.String[]

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde maske, koruyucu kıyafetler, dezenfektan ile solunum cihazı gibi medikal ürünlerin üretimi için çalışmalara başlandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Bursa Valiliği koordinasyonunda Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), akademisyenler, teknoloji transfer ofisleri ve mükemmeliyet merkezlerinin temsilcilerinden Proje İcra Kurulu oluşturuldu.

İlk toplantısını video konferans yöntemiyle gerçekleştiren kurulda, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) teşhis ve tedavisinde kullanılan ürünlerin Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM), Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi (MESYEB), Model Fabrika ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfında (BUTGEM) geliştirilip test edildikten sonra seri üretiminin gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen BTSO Başkanı İbrahim Burkay, başlangıçta 10 bin cerrahi siperlik üretip İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edeceklerini duyurdu.

Bunların seri şekilde üretilmesi amacıyla kalıplarının hazırlandığını, BUTEKOM'da günlük 7 bin siperlik için altyapının tamamlandığını aktaran Burkay, "112 Acil Servis personelimizin faydalanması amacıyla talep edilen çamaşır makinelerini, 112 Acil Servis istasyonlarına kurulmak üzere ilgililere teslim ettik. Koronavirüs tanısında kullanılan 1500 adet ekstraksiyon kiti BTSO tarafından temin edilerek İl Sağlık Müdürlüğümüze teslim edildi." bilgisini paylaştı.

Antibakteriyel ve antiviral kumaş üretimi hazırladığı

Sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üzeri vatandaşlar için hazırlanan 10 bin gıda paketinin dağıtımına da başladıklarını bildiren Burkay, kamu, üniversiteler ve sanayi iş birliğiyle kısa sürede çok daha fazlasını gerçekleştirecek bir aşamaya geleceklerini belirtti.

Bursa'nın farklı sektörlerde önemli bir üretim gücüne sahip olduğuna değinen Burkay, şunları kaydetti:

"Medikal malzemelerin üretiminde yeterli bir konumda değiliz. Kamu, üniversitelerimiz ve sanayimiz güç birliği içinde öncelikli olarak belirlediğimiz ürünleri bir an önce geliştirerek seri üretime geçebiliriz. Bu ürünleri üretecek firmalarımızı kabiliyetlerine göre tespit ederek sürece dahil edeceğiz. Bu anlamda hayata geçirdiğimiz BUTEKOM, MESYEB, Model Fabrika ve BUTGEM'i gerek altyapısı gerekse de tecrübesiyle ürün geliştirme, test ve seri üretim süreçlerinde bir üs haline getireceğiz.

Maske, cerrahi önlükler, hastanelerde kullanılacak antibakteriyel yatak çarşafları ve dezenfektanlar gibi medikal ürünlerin ham maddelerinde çok ciddi fiyat artışları oldu. Bursa tekstil sektöründe çok güçlü bir üretim tecrübesine sahip. Özellikle Ar-Ge süreci bitmiş ve ürün haline dönüşmüş antibakteriyel ve antiviral özellikteki bu kumaşlarla bu süreçte virüsün yayılma hızını kesecek ürünleri teknik tekstil ürünlerle hayata geçirmek öncelikli hedefimiz. Bu konuda nonwoven (dokunmamış) kumaşlar ile birlikte antiviral özelliğe sahip polycotton (pamuklu) ürünlerin teknik özelliklerini artırarak bu ihtiyaçları karşılamak için BUTEKOM'da çalışmalarımıza başladık."

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Koronavirüs, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 03:22 Kaynak: AA

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