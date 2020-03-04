Bursa'da "Mehmet'in Türküsü" konseri düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da 'Mehmet'in Türküsü' konseri düzenlendi - Son Dakika

Bursa'da "Mehmet'in Türküsü" konseri düzenlendi

6 saat önce

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bursa Şubesi tarafından organize edilen "Mehmet'in Türküsü" konserine vatandaşlar ilgi gösterdi.

Bursa'da

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bursa Şubesi tarafından organize edilen "Mehmet'in Türküsü" konserine vatandaşlar ilgi gösterdi.

Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Doç. Dr. Erdem Özdemir'in yönettiği program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Türk Halk Müziği Korosu'nun sahne aldığı gecede destan, kahramanlık ve zafer temalı eserler seslendirildi.

Konserde seslendirilen Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun koçaklama türündeki "Meydan" adlı eseri dinleyenlerden tam not aldı.

Gecenin sonunda koro, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Türkiye, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:30 Kaynak: AA
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