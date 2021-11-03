Bursa'da, Mehmet Zahid Kotku sempozyumu düzenlenecek - Son Dakika

Bursa'da, Mehmet Zahid Kotku sempozyumu 20-21 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Bursa İlim Kültür Ahlak ve Çevre Derneğinden yapılan açıklamaya göre, dernek tarafından Merinos AKKM'de düzenlenecek sempozyumda, geçtiğimiz asrın alim, muhaddis ve ariflerinden Mehmed Zahid Kotku'nun fikir ve düşüncelerinin daha iyi anlaşılması amaçlanıyor.

20-21 Kasım'da gerçekleştirilecek sempozyuma, yurt içinden ve yurt dışından yirminin üzerinde bilim insanı tebliğleri ile katılacak.

Açılış konuşmaları ve açılış panelinin ardından beş oturumdan oluşacak sempozyuma geçilecek. Birinci oturumda Mehmed Zahid Efendinin, askerlik döneminde tuttuğu günlüklerde yansıttığı dönemin olaylarına yaklaşımı etraflıca değerlendirilecek.

İkinci oturumda Mehmed Zahid Efendi'nin kitaplarından hareketle tefsir, hadis ve fıkıh gibi İslami ilimlere dair yaklaşımları irdelenecek. Üçüncü oturumda Kotku'nun aldığı icazetler, ilim anlayışı ve imamlığı etrafında bildiriler sunulacak.

21 Kasım'da gerçekleştirilecek dördüncü oturumda, Mehmed Zahid Efendi'ye göre tasavvufi ahlak, nefis terbiyesi, zikir konuları üzerinde durulacak. Aynı gün yapılacak son oturumda ise Kotku'nun atıfta bulunduğu eserler, eserlerinde kullandığı manzumeler ve Özbekçe'ye çevrilen kitapları konu edinilecek.

Mehmed Zahid Kotku Sempozyumu'nun iki senede bir yapılması kararının alındığı, her yeni sempozyumla birlikte farklı yönlerinin yeni bilgi ve belgeler ışığında ele alınacağı ilgililer tarafından ifade edildi.

Sempozyuma kayıt olmak ve daha detaylı bilgi almak isteyenler www.kotkusempozyumu.com adresini ziyaret edebilecek.