Bursa'da Mehmetçik'ten Örnek Davranış
1 saat önce
Bursa'da Mehmetçik'ten örnek davranış İznik Sahili'ndeki sahipsiz köpekleri besledilerBURSA - Bursa'da jandarma ekipleri kasaplardan topladığı kemik ve tavuk etleriyle sahil kenarında bulunan sahipsiz köpekleri besledi.
Bursa
'da Mehmetçik'ten örnek davranış İznik
Sahili'ndeki sahipsiz köpekleri beslediler
BURSA - Bursa'da jandarma ekipleri kasaplardan topladığı kemik ve tavuk etleriyle sahil kenarında bulunan sahipsiz köpekleri besledi. Bu hareket hayvanseverlerden büyük destek gördü.
İznik'te kışın yiyecek bulamayan sokak köpeklerinin yardımına jandarma koştu. Jandarma
timleri, kasaplardan toplanan kemik ve tavuk parçalarını aç kalan hayvanlara dağıttı. Onlarca yavru köpeğin de bulunduğu İznik sahiline gelen jandarma timleri, topladıkları kemik ve tavuk parçalarını aç kalan hayvanlara dağıttı. Köpekleri elleri ile besleyen Mehmetçik, takdir topladı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:55 Kaynak: İHA
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