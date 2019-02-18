Son Dakika Haberleri: Bursa'da Mehmetçik'ten Örnek Davranış

Bursa'da Mehmetçik'ten Örnek Davranış

1 saat önce

Bursa'da Mehmetçik'ten örnek davranış İznik Sahili'ndeki sahipsiz köpekleri besledilerBURSA - Bursa'da jandarma ekipleri kasaplardan topladığı kemik ve tavuk etleriyle sahil kenarında bulunan sahipsiz köpekleri besledi.

Bursa'da Mehmetçik'ten örnek davranış
İznik Sahili'ndeki sahipsiz köpekleri beslediler

BURSA - Bursa'da jandarma ekipleri kasaplardan topladığı kemik ve tavuk etleriyle sahil kenarında bulunan sahipsiz köpekleri besledi. Bu hareket hayvanseverlerden büyük destek gördü.
İznik'te kışın yiyecek bulamayan sokak köpeklerinin yardımına jandarma koştu.
Jandarma timleri, kasaplardan toplanan kemik ve tavuk parçalarını aç kalan hayvanlara dağıttı. Onlarca yavru köpeğin de bulunduğu İznik sahiline gelen jandarma timleri, topladıkları kemik ve tavuk parçalarını aç kalan hayvanlara dağıttı. Köpekleri elleri ile besleyen Mehmetçik, takdir topladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:55 Kaynak: İHA

İznik, Jandarma, Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yolun Bittiğini Anlamayan Sürücü, Merdivende Asılı Kaldı 1 Kişinin Öldüğü 10 Kişinin de Yaralandığı Kazanın Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı

2 Gündür Kayıp Olan Genç Kızın Cesedi Bulundu Nişan Yolunda Minibüs Şarampole Devrildi: 3 Ölü, 14 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 11:15:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da Mehmetçik'ten Örnek Davranış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]