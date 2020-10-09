Bursa'da memleketinden ve tatilden dönenler virüs riskini artırıyor - Son Dakika

Bursa'da memleketinden ve tatilden dönenler virüs riskini artırıyor

09.10.2020 12:34

Bursa'da memleketinden ve tatilden dönenler virüs riskini artırıyor Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, memleketten ve tatilden dönen vatandaşların riski artırabileceğini söyledi.

Bursa'da memleketinden ve tatilden dönenler virüs riskini artırıyor

BURSA - Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, memleketten ve tatilden dönen vatandaşların riski artırabileceğini söyledi.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Korona salgınını değerlendiren Kaşıkcı, "Pozitifle temas etmiş birisinin bunu bize bildirmesi lazım. O temaslıların bir kısmı bir süre sonra hasta olacak. Bir hafta içinde kimlerle temas ettiklerini bildirmezlerse onlar da topluma bulaştırmaya devam edecekler. Bu da Bursa'mızdaki riski arttıran en önemli faktör" dedi.

Ağustos ve eylül ayında salgının seyrinin sabit olduğunu ifade eden Kaşıkcı, "Memlekete, tatile gidenlerin dönmesi ile birlikte son 3-4 gündür ilimizde yükseliş görüyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı artırıyoruz. Dün gece Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın video konferans yöntemi ile talimatlarını aldık. Bunun gereğini de yapacağız. Filyasyon ve izolasyon denetim ekiplerimizin sayılarını artıracağız. Burada vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz. Kurallar çok net. Maske, mesafe ve hijyen konusunda Bursa belli noktaya geldi. Bu konuda vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle kalabalık ortamlarda insanlarımızın buna hassasiyet gösterdiklerini biliyoruz. Önümüzdeki günler risk barındırıyor. Yazın açık havada belli bir mesafeyi koruduk. Sayı olarak hastalığın karşılığını gördük. Öte yandan havaların soğuması ile birlikte kapalı mekanlarda daha fazla insanın birbiri ile buluşacağını düşünürsek, risk de artmış olacak. Buna bağlı olarak vak'a sayıları artabilir. Kapalı alanlarda da maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilirse riski azaltabiliriz. Bununla birlikte ilave tedbirler tekrar gelebilir. Ne kadar halk tedbirlere uyum sağlarsa biz o kadar az kısıtlayıcı tedbir almak ihtiyacında oluyoruz. Havaların soğuması ve memleketinden dönenler risk faktörüdür" diye konuştu.

Okullarda işlerin yolunda gittiğini dile getiren Kaşıkcı, "Milli Eğitim Bakanlığı çok hassas tedbirler alıyorlar. Öğrencilerin de buna uyum sağlaması ile birlikte okullarda çok büyük risk beklemiyoruz" dedi.

Bursa'da memleketinden ve tatilden dönenler virüs riskini artırıyor
Bursa'da memleketinden ve tatilden dönenler virüs riskini artırıyor
Bursa'da memleketinden ve tatilden dönenler virüs riskini artırıyor
Bursa'da memleketinden ve tatilden dönenler virüs riskini artırıyor

İhlas Haber Ajansı, İl Sağlık Müdürü, Koronavirüs, Bursa, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bursa'da memleketinden ve tatilden dönenler virüs riskini artırıyor - Son Dakika

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