Bursa'da merdiven altı imalathaneye yapılan baskında 10 Bin adet maske ele geçirildi - Son Dakika

Bursa'da merdiven altı imalathaneye yapılan baskında 10 Bin adet maske ele geçirildi

BURSA - Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İçişleri ve Sağlık Başkanlığının talimatları doğrultusunda Covid-19 virüsü ile mücadele kapsamında izinsiz ve sağlıksız şekilde maske üretimi yapan, malzeme stoklayan işyeri ve şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, Kestel Organize Sanayi Bölgesi içerisinde Ş.A. ve T.U. isimli şüphelilerin kaçak maske üretim atölyesi kurdukları tespit eden ekipler, Belediye ve İlçe Sağlık ekipleri ile birlikte kaçak maske imalathanesine operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonrasında, yaklaşık 10 Bin Adet N95 olarak tabir edilen maske, maske imalatında kullanılan stoklanmış yaklaşık bir ton ham

madde ve üretim makineleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilerek ruhsatsız açılan işyeri belediye ekiplerince mühürlendi. Halk sağlığını tehdit eden ve fırsatçılık yapan şahıslar hakkında cezai işlem uygulandı.