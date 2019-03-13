Bursa'da Mermer Ocağı Böyle Çöktü
49 dakika önce
BURSA'nın Orhaneli ilçesindeki mermer ocağında kimsenin çalışmadığı bir anda göçük meydana geldi.
BURSA'nın Orhaneli ilçesindeki mermer ocağında kimsenin çalışmadığı bir anda göçük meydana geldi. Bir iş makinesi göçük altında kalırken, o anlar kameralar tarafından anbean görüntülendi.
Orhaneli ilçesinde, Nezih Kümbet'e ait mermer ocağında sabah saatlerinde küçük çaplı bir göçük meydana geldi. Bu göçüğün ardından ocaktaki tüm çalışanlar tahliye edildi. Öğlen saatlerinde ise kimsenin kalmadığı bir anda ocakta büyük bir çökme meydana geldi. Yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki mermer ocağı, yaklaşık 30 saniye içerisinde büyük bir gürültüyle tamamen çöktü. Ocakta kimsenin çalışmaması faciayı önlerken bir iş makinesi göçüğün altında kaldı. Bu anlar ise kameralar tarafından anbean görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:18 Kaynak: DHA
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