Bursa'da mesajla tacize meydan dayağı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da mesajla tacize meydan dayağı - Son Dakika

Bursa'da mesajla tacize meydan dayağı

6 saat önce

Bursa'da evli kadına cinsel içerikli mesaj atıp kapısına dayandığı ileri sürülen şahıs, kadının eşi ve akrabaları tarafından darp edildi.

Bursa'da mesajla tacize meydan dayağı, System.String[]

Bursa'da evli kadına cinsel içerikli mesaj atıp kapısına dayandığı ileri sürülen şahıs, kadının eşi ve akrabaları tarafından darp edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları zor sakinleştirirken, darp edilen şahıs hastanede tedavi altına alındı.


Olay, Osmangazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, M.Ö. isimli şahıs, evli bir kadına cep telefonundan cinsel içerikli mesajlar attı. Mesajlardan rahatsız olan kadın, durumu eşine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen kadının eşi, mesajların geldiği cep telefonuna mesaj atarak, görüşmek istediğini söyledi. Bu mesaj üzerine harekete geçen M.Ö., kadının evine giderek zile bastı. Evin içerisinden çıkan kadının eşi ve akrabaları, M.Ö. ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışma kavgaya dönünce kadının eşi ve akrabaları M.Ö.'yü apartmanın girişinde darp etmeye başladı. Kanlar içerisinde kalan M.Ö.'yü gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kavga eden şahısları güçlükle ayırdı. Yaralı M.Ö. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken, M.Ö.'yü darp eden 3 kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.


Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BURSA

Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 09:41 Kaynak: İHA
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Bursa'da mesajla tacize meydan dayağı
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