Bursa'da meslek liseleri üretiyor ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Bursa'da meslek liseleri üretiyor ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor - Son Dakika

Bursa'da meslek liseleri üretiyor ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

6 saat önce

Korona virüs önlemleri kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'nin üretim kapasitesi harekete geçirilerek temizlik ve dezenfektan ürünlerinin yanı sıra maske ve yüz koruyucu siper için de seri üretime başlandı.

Bursa'da meslek liseleri üretiyor ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor, System.String[]

Korona virüs önlemleri kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'nin üretim kapasitesi harekete geçirilerek temizlik ve dezenfektan ürünlerinin yanı sıra maske ve yüz koruyucu siper için de seri üretime başlandı.


Bursa'daki Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'nin kimya teknolojisi alanında devam eden temizlik ve dezenfektan malzemelerinin üretiminin yanı sıra mevcut süreç içinde maske ve yüz koruyucu siperlik üretimine de yoğunlaşıldığını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, "Süreci Bakanlığımız ile sürekli irtibat halinde bulunarak ilimiz içinde koordineli bir şekilde yürütüyoruz. İlimizdeki tüm talepleri karşılamak için katkı sunmaya çalışıyoruz." dedi.


Sabahattin Dülger, bu üretim çalışmaları kapsamında Bakanlık tarafından Bursa'da pilot olarak belirlenen okullar için altyapı yatırımının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarda ciddi mesafe alındığını, makine temininin yanı sıra, okullarda da makine üretimi için harekete geçildiğini ifade etti.


Bursa'da meslek liselerinin 1 hafta gibi kısa bir sürede 35 bin maske, 2 bin 500 yüz koruyucu siper ürettiğini hatırlatan Dülger, "Üretilen ürünlerin dağıtımı Valiliğimizin koordinasyonunda ihtiyaç duyulan noktalara ulaştırılıyor. Ağırlıklı olarak sağlık kurumlarına iletiyoruz. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından; öğrenci ve öğretmenlerimizin yıllardır sürdürdüğü 'Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor' projesi korona virüs önlemleri kapsamında yeniden değerlendirildi ve kapsamı genişletildi. Meslek liselerinde üretilen temizlik ve dezenfektan malzemeleri ile cerrahi maskeler; Valiliğimizin koordinasyonunda Kaymakamlıklar bünyesinde kurulan VEFA Grupları ile işbirliği içinde 65 yaş üstü vatandaşlarımız başta olmak üzere ihtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç ailelere ücretsiz ulaştırılıyor. Meslek liselerinin bu süreçte Coşkunöz Eğitim Vakfı'nın desteğiyle ürettiği 10 bin maske ve bin şişe temizlik/dezenfektan malzemesi ailelere ücretsiz olarak ulaştırıldı. Meslek liselerimiz devamlılığı sağlamak için de çalışıyorlar. Tüm bu uygulamalar kapsamında fedakarca çalışan okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin gayretleri çok kıymetli. Paydaşlarımız da büyük bir hassasiyet göstererek destek veriyorlar. Emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi..


Meslek liselerinin yanı sıra Özel Eğitim okulları ile Bilim ve Sanat Merkezleri'nin de seferber olduğu korona virüs önlemleri kapsamında; Kestel Bursa Çimento MTAL, Yeşilyayla MTAL ve Yiğitler MTAL temizilik ve dezenfektan malzemeleri, Ali Osman Sönmez MTAL, Fatih MTAL, Hüseyin Özdilek MTAL İnegöl Dörtçelik MTAL, İnegöl Nene Hatun MTAL, Necatibey MTAL, Osmangazi İMKB MTAL, Yiğitler MTAL, Zübeyde Hanım MTAL, Olgunlaşma Enstitüsü, Mehmet Torun ve Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim Meslek Okulları cerrahi maske, Gemlik MTAL, Görükle MTAL, Hasan Celal Güzel MTAL, M. Kemal Coşkunöz MTAL, Osmangazi İMKB MTAL, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği MTAL, Yenişehir MTAL, BTSO Kamil Tolon BİLSEM, Halil İnalcık BİLSEM ve Hamzabey BİLSEM yüz koruyucu siper üretimi yapıyor. - BURSA

Türkiye, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:53 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar
ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, gözleri dolarak açıkladı: Türkiye'de 601 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi
Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu         
21:59
İngiliz araştırmacılar üç tip koronavirüsü incelediler: Enfeksiyonlar ilkbaharda durma noktasına geliyor İngiliz araştırmacılar üç tip koronavirüsü incelediler: Enfeksiyonlar ilkbaharda durma noktasına geliyor         
21:58
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal mesafe uyarısı: Bana yaklaşma Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal mesafe uyarısı: Bana yaklaşma         
21:18
Diagne'den ağlayan eşine: Bu sadece bir film, sen aptal mısın? Diagne'den ağlayan eşine: Bu sadece bir film, sen aptal mısın?         
20:58
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız         
20:52
İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi         
20:34
İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
20:12
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı         
20:04
Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı         
19:55
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi         
19:52
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, gözleri dolarak açıkladı: Türkiye'de 601 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, gözleri dolarak açıkladı: Türkiye'de 601 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı         
19:46
Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti         
19:46
Koronavirüs teftişinde vatandaşları azarlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık özür diledi Koronavirüs teftişinde vatandaşları azarlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık özür diledi         
19:44
İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi         
19:31
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
19:29
Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro         
19:19
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı         
19:17
ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor         
18:38
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti         
18:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı         
18:35
Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi         
18:29
10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi 10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi         
18:22
Badou Ndiaye, Senegal'de 650 aileye yardımda bulundu Badou Ndiaye, Senegal'de 650 aileye yardımda bulundu         
18:20
Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi         
18:06
Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti         
17:54
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar         
17:52
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi         
17:43
Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı         
17:40
İmamoğlu, Soylu'nun İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi         
17:39
Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü         
17:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2020 22:07:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da meslek liseleri üretiyor ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]