Bursa'da meslek lisesinin atölye mutfaklarında hazırlanan yemekler ihtiyaç sahiplerine "şifa" oluyor - Son Dakika

Bursa Yiğitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı atölyelerinde öğrencilerin pişirdiği yemekler 30 aileye ulaştırılıyor.

"Meslek Liseleri Ailelerimizle Buluşuyor" projesi kapsamında tatbik edilen uygulamayla, mahalle muhtarları tarafından belirlenen hasta, yaşlı, kendi yemeğini yapamayan aileler ile tek yaşayan kişilere günlük 3 öğün yemek hazırlanıyor.

Okul müdürü Mehmet Akif Bingöl, AA muhabirine, iyilik ve yardımlaşma duygusunu geliştirmek için projeyi hayata geçirdiklerini ve 2 aydır sürdürdüklerini söyledi.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin çıkardığı üç çeşit yemeğin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını kaydeden Bingöl, şöyle konuştu:

"Bağlaraltı Mahallesi Muhtarı Raif Kocabaş rehberliğinde okulumuzda yapılan yemekleri ailelere ulaştırıyoruz. Çocuklarımızın yardımlaşma duygusunu geliştirmeye, iyilik yapma dönük bir şeyler yapmayı amaçlayarak bu projeyi hayata geçirdik. Malzemeleri hayırseverler alıyor, atölyelerimizde de öğrencilerimiz, bunları öğretmenlerin rehberliğinde yemekleri pişiriyor. Tespit etmiş olduğumuz 30 ailemiz var, önümüzdeki ramazan ayında da devam edecek surette projemizi uzun bir süre sürdürmeyi düşünüyoruz. İnşallah bu alanda yapmış olduğumuz çalışma bir örnek olur, diğer okullarda da sürdürülmüş olur."

Bingöl, eğitim içerisinde öğrencileri hayata da hazırladıklarını, onları sosyal yaşamın içinde tutmak istediklerini aktardı.

Öğrencilerinin sosyal sorumluluk projeleri içinde olmaları için çalıştıklarını belirten Bingöl, "Topluma dokunabilen, insana dokunabilen yönlerini de geliştirmeyi bizler hedefliyoruz. Bu tür projelerle bizler, sadece sınıf ortamıyla değil hayatın her safhasıyla bir eğitimin parçası olduğu gerçeğiyle çocuklarımızı hayata hazırlamış oluyoruz." ifadesini kullandı.

Müdür Bingöl, projeyi duyan herkesin olumlu yaklaştığını, öğrenci velilerinden güzel tepkiler aldıklarını söyledi.

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Şefi Öğretmen Demet Ergin ise alanlarında 150 öğrencinin eğitim gördüğünü, pastacılık ve mutfak alanında Türk mutfağından ve dünya mutfağından dersler verdiklerini kaydetti.

Sektöre iş gücü yetiştirdiklerini belirten Ergin, "Projede yer almaktan dolayı mutluyuz. Öğrencilerimizin hem insani değerlerini pekiştiriyoruz hem de mesleki anlamda gelişmiş oluyorlar. Normalde bizim yaptığımız yemekler küçük çapta oluyor ama şu an öğrencilerimiz en az 20-30 civarında kişiye yemek yaptığı için daha fazla yemek yapabilme ve öğrenebilme imkanını da onlara sunmuş oluyoruz. Öğrencilerimizin bu işin içinde yer alması hem onları hem de beni mutlu ediyor." diye konuştu.

Ergin, yemek yaptıkları kişilerin, çeşitli rahatsızlıkları da bulunan insanlar oldukları için yemeklerde kullandıkları malzemelere dikkat ettiklerini söyledi.

Öğrenciler projede yer almaktan dolayı mutlu

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı 11. sınıf öğrencisi Kevser Aksoylu ise bölümünde severek okuduğunu, yemek yapmayı sevdiğini, projede yer aldığı için onur duyduğunu kaydetti.

Aynı sınıfta okuyan Cansu Uykun da bölümünde yeme ve içme alanıyla ilgili birçok teknik detayı öğrendiğini belirtti.

Uykun, okulda öğrendiklerinin mesleki gelişimi açısından önemli olduğuna değinerek, projede yer aldığı için gurur duyduğunu söyledi.

Tek başına yaşayan ve öğrencilerin yaptığı yemekleri alan Salih Koçoğlu ise kanser tedavisi gördüğünü, öğrencilerin yemekleri sayesinde mutlu olduğunu, kapısına kadar yemeklerin geldiğini anlattı.

Öğrencilerden önce kendisine yemek getiren olmadığını dile getiren Koçoğlu, "Benim kapıma kimse gelmez, o yüzden Allah razı olsun onlardan. Eskiden bir komşuluk vardı, fakir olsun, düşkün olsun insanlar yardım ederlerdi. Ama şimdi yok, bir komşu benim kapımı çalıp da 'sen aç mısın, tok musun' diye sormadı. Yapılan bu iyilikler unutulmaz." dedi.