Bursa'da metro hattı projesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bursa'da metro hattı projesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi - Son Dakika Ekonomi

Bursa'da metro hattı projesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi

7 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılması planlanan "Emek-YHT-Şehir Hastanesi Uzatma Hattı Projesi"ni Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yapacak.

Bursa'da metro hattı projesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılması planlanan "Emek-YHT- Şehir Hastanesi Uzatma Hattı Projesi"ni Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yapacak.


Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. 25 Şubat 2020 Salı günü Resmi Gazete'de yayımlanan 2150 sayılı karar ile Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Karar gereğince, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait "Emek-YHT-Şehir Hastanesi Uzatma Hattı Projesi"ni Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi. - BURSA

Şehir Hastanesi, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bursa'nın Dedeler köyünde Selahaddin Buhrani Hazretlerine saygıdan 600 yıldır davul ve zurna çalınmıyor
Nijerya'da deniz ineği sokaklarda sürüklendi, bakanlık soruşturma başlattı Irak'ın Kerkük kentinde aynı aileden 4 kişide koronavirüs görüldü İran'da vatandaşlara koronavirüse karşı "Evinizden çıkmayın" uyarısı yapıldı

Son Dakika Haberleri
16:46 Hüseyin Usta, Hollywood'a çalışıyor
16:46 Almula Merter'den yeni roman
16:11 Karanfilin faydaları neler? Karanfil neye iyi gelir?
16:11 Kayısı çekirdeğinin faydaları neler? Kayısı çekirdeği neye iyi gelir?
15:41 Gülden ve Ümit Yaşar Türkiye turnesine çıkıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 17:18:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da metro hattı projesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]