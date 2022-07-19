Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kul'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Diğer sürücülerin durumu bildirmesiyle kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından sürücüyü sıkıştığı otomobilden kurtardı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Metro hattının duvarına çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

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