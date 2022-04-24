Bursa'da metroda maske takmayan gençleri uyaran yaşlı kadına hakaret - Son Dakika
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Bursa'da metroda maske takmayan gençleri uyaran yaşlı kadına hakaret

24.04.2022 11:12
Bursa'da metroda maske takmayan gençleri uyaran yaşlı kadına hakaret

Bursa'da metroda seyahat eden yaşlı bir kadın, maske takmayan gençleri uyardı.

Bursa'da metroda seyahat eden yaşlı bir kadın, maske takmayan gençleri uyardı. Gençlerin kadına hakaret ettiği anlar ise başka bir yolcu tarafından görüntülendi.

Bursa'da metroya maskesiz binen iki genci gören yaşlı kadın, gençleri maske takmaları konusunda uyardı. Uyarılara aldırış etmeyen gençler, yaşlı kadına tepki gösterdi. Tartışma büyümeden araya giren bir başka yolcu ise yaşlı kadını sakinleştirdi. Toplu taşımada maske zorunluluğu olmasına rağmen maske takmayan iki genç, yaşlı kadına hakaret etti. O anlar ise bir başka yolcu tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi. - BURSA

Bursa'da metroda maske takmayan gençleri uyaran yaşlı kadına hakaret
Bursa'da metroda maske takmayan gençleri uyaran yaşlı kadına hakaret
Bursa'da metroda maske takmayan gençleri uyaran yaşlı kadına hakaret
Bursa'da metroda maske takmayan gençleri uyaran yaşlı kadına hakaret

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Hakaret, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da metroda maske takmayan gençleri uyaran yaşlı kadına hakaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da metroda maske takmayan gençleri uyaran yaşlı kadına hakaret - Son Dakika
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