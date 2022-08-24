Metroda yer verme yüzünden çıkan tartışma kameralara yansıdı - Son Dakika
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Metroda yer verme yüzünden çıkan tartışma kameralara yansıdı

24.08.2022 17:18

Bursa'da metroda yer verme nedeniyle çıkan tartışma, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da metroda yer verme nedeniyle çıkan tartışma, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metrodaki 2 kişi yer verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma uzarken, taraflardan biri diğerinin eline vurdu. Taraflardan birinin metrodan inmesiyle tartışma son bulurken, o anlar metrodaki başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Metroda yer verme yüzünden çıkan tartışma kameralara yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Metroda yer verme yüzünden çıkan tartışma kameralara yansıdı - Son Dakika
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