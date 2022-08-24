Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metrodaki 2 kişi yer verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma uzarken, taraflardan biri diğerinin eline vurdu. Taraflardan birinin metrodan inmesiyle tartışma son bulurken, o anlar metrodaki başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Metroda yer verme yüzünden çıkan tartışma kameralara yansıdı - Son Dakika

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