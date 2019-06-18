Son Dakika Haberleri: Bursa'da metroya yıldırım düştü
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Bursa'da metroya yıldırım düştü

1 saat önce

Bursa'nın toplu taşıma araçlarının başında gelen Bursaray'a yıldırım düştü.

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Bursa'nın toplu taşıma araçlarının başında gelen Bursaray'a yıldırım düştü. Seferlerin durması sebebiyle istasyonlarda kalan binlerce yolcu Büyükşehir Belediyesinin alternatif olarak gönderdiği otobüslerle taşındı. Yaşanan yoğunluk sebebiyle zaman zaman yolcular arasında da gerginlik yaşandı. Öğle saatlerinde Bursaray Sırameşeler İstasyonu'ndaki katener hattına yıldırım düşmesi sonucu yaşanan elektrik kesintisi ve iletim hatlarının zarar görmesi nedeniyle seferler bir süreliğine durdu. Bir süre sonra ulaşım Kültürpark-Nilüfer ile Kültürpark- Karaman İstasyonları arasında Büyükşehir Belediyesi tarafından takviye olarak gönderilen otobüs aktarmaları ile sağlandı. Öte yandan yapılan açıklamada "Kültürpark-Nilüfer İstasyonu ile Kültürpark-Karaman İstasyonları arasında otobüslerle aktarmalı yolcu taşıması yapılıyor. Kültürpark- Kestel, Karaman-Emek ve Nilüfer-Üniversite arasında raylı sistem taşımacılığı sorunsuz devam ediyor" denildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:55 Kaynak: İHA
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