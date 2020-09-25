Metruk bina yangını - Son Dakika

Metruk bina yangını

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde metruk binalarda çıkan yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde metruk binalarda çıkan yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Şehabettin Paşa Mahallesi Çatal Sokak'ta henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yanındaki diğer ahşap metruk binaya sıçradı.

Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 7 itfaiye aracıyla yangına müdahale etti.

Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, iki metruk bina kullanılamaz hale gelirken bir binada da hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Metruk bina yangını

Osmangazi, İtfaiye, Yangın, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 06:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Metruk bina yangını - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Çin ordusunda "casus asker" krizi! Devletin güvenliğini tehlikeye düşürecek belgeleri sızdırdı Son dakika! Bakan Koca, salgınla ilgili güzel gelişmeyi duyurdu: Vaka artış hızımız kontrol altında Camiye ayakkabıyla giren Büşra, bu kez maskesini çıkarıp tramvayda çiftetelli oynadı Dünyaca ünlü giyim markasını taklit eden Nurgül Yeşilçay, hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi Son Dakika! 6-7 Ekim olaylarıyla ilgili gözaltı kararları sonrasında HDP'den ilk açıklama Hobi amaçlı tuttuğu yılan balıklarını ihraç etmeye başladı Minik Kumsal, bakıcısı mutfağa gittiği sırada balkondan düşmüş Türkiye su ürünleri ihracatından 8 ayda 632 milyon dolar kazandı
320 kiloluk dev orkinos görenleri şaşkına çevirdi, vatandaşlar fotoğraf kuyruğuna girdi 320 kiloluk dev orkinos görenleri şaşkına çevirdi, vatandaşlar fotoğraf kuyruğuna girdi         
12:21
Yolunu şaşıran tilki minareye çıktı! Kurtuluş hikayesi de en az olay kadar ilginç Yolunu şaşıran tilki minareye çıktı! Kurtuluş hikayesi de en az olay kadar ilginç         
12:02
Son Dakika: Cübbeli Ahmet'in işaret ettiği silahlanan selefi gruplar hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika: Cübbeli Ahmet'in işaret ettiği silahlanan selefi gruplar hakkında soruşturma başlatıldı         
11:47
Simit tablasıyla bayılma numarası yapan vicdansız, insanları böyle kandırdı Simit tablasıyla bayılma numarası yapan vicdansız, insanları böyle kandırdı         
11:44
Maske takmadığı için ceza yedi; 'Karım benimle kavga eder' dedi Maske takmadığı için ceza yedi; 'Karım benimle kavga eder' dedi         
11:18
Banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişikliğe gidildi Banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişikliğe gidildi         
11:17
G.Saray'ın Avrupa zaferini Türkçe olarak kutlayan Rus model Lopyreva, sosyal medyada gündem oldu G.Saray'ın Avrupa zaferini Türkçe olarak kutlayan Rus model Lopyreva, sosyal medyada gündem oldu         
11:03
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Lerzan Mutlu, dün İstanbul'da meydana gelen depreme canlı yayında yakalandı Lerzan Mutlu, dün İstanbul'da meydana gelen depreme canlı yayında yakalandı         
10:46
Lazer yaptırmak isterken canından oluyordu! Talihsiz kadının vücudu yandı Lazer yaptırmak isterken canından oluyordu! Talihsiz kadının vücudu yandı         
10:46
Ardında onlarca mağdur bırakan dolandırıcı, Milyoner yarışmasına katılmış Ardında onlarca mağdur bırakan dolandırıcı, Milyoner yarışmasına katılmış         
10:42
Sevgilisi Ece Erken ile görüntülenen Şafak Mahmutyazıcıoğlu basın mensuplarını tehdit etti! Ece Erken yerinden bile kalkmadı Sevgilisi Ece Erken ile görüntülenen Şafak Mahmutyazıcıoğlu basın mensuplarını tehdit etti! Ece Erken yerinden bile kalkmadı         
10:20
Koronavirüs tedavisi gören yerel televizyon sahibi, hayatını kaybetti Koronavirüs tedavisi gören yerel televizyon sahibi, hayatını kaybetti         
09:37
HDP'li belediye başkanı HDP'li belediye başkanı "Hizmet ettirmiyorlar" deyip partisinden istifa etti         
08:54
Elektrik akımına kapılan hayvanlar telef oldu, anne ve oğulları ölümden döndü Elektrik akımına kapılan hayvanlar telef oldu, anne ve oğulları ölümden döndü         
08:32
Dünyada yaşayan herkesten büyük! 1204 yaşındaki zeytin ağacı meyve vermeye devam ediyor Dünyada yaşayan herkesten büyük! 1204 yaşındaki zeytin ağacı meyve vermeye devam ediyor         
07:45
Talihsizliğin böylesi! Genç çiftin en mutlu anı kötü sürprizle bitti Talihsizliğin böylesi! Genç çiftin en mutlu anı kötü sürprizle bitti         
21:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 12:55:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Metruk bina yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei