Metruk binada çıkan yangın diğer binalara sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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Metruk binada çıkan yangın diğer binalara sıçramadan söndürüldü

01.08.2022 12:46

BURSA'da, metruk binada çıkan yangın, alevler yan taraftaki binalara ulaşmadan söndürüldü.

BURSA'da, metruk binada çıkan yangın, alevler yan taraftaki binalara ulaşmadan söndürüldü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi'ndeki iki katlı metruk binada çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler metruk binayı tamamen sararken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bitişiğindeki binaya sıçramadan kontrol altına alındı. Yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınan yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Osmangazi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Metruk binada çıkan yangın diğer binalara sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Metruk binada çıkan yangın diğer binalara sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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