Bursa'da iki katlı metruk binada çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Bursa'da iki katlı metruk binada çıkan yangın korkuttu

BURSA - Bursa'nın Gürsu ilçesinde iki katlı metruk binada çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Gürsu ilçesi İsabey mahallesinde 2 katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevrede bulunan binalra sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre yangının madde bağımlıları tarafından çıkarılmış olabileceği, polis ekiplerinin bu ihtimal üzerinden çalışma yaptığı öğrenildi.

Yangının asıl çıkış nedeni araştırılıyor.