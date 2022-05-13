Son dakika: Metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde üç katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mollaarap Mahallesi'ndeki metruk bir binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken binada zaman zaman çökmeler meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.