Son dakika: Metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika: Metruk binada çıkan yangın söndürüldü

13.05.2022 05:50
Son dakika: Metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gelişmesine göre Bursa'nın Yıldırım ilçesinde üç katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde üç katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mollaarap Mahallesi'ndeki metruk bir binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken binada zaman zaman çökmeler meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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