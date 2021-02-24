Bursa'da metruk binada yangın çıktı - Son Dakika
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Bursa'da metruk binada yangın çıktı

24.02.2021 18:35

BURSA'da metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

BURSA'da metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sırlarında merkez Yıldırım ilçesi, Hocataşkın Mahallesi, 7'nci Cami Sokak'ta bulunan tek katlı metruk bir binada çıktı. Binadan dumanların çıktığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.


Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bursa'da metruk binada yangın çıktı - Son Dakika
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