Bursa'da metruk binadaki yangında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesine kaldırılan A.G'nin, vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar olduğu tespit edildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 sağlık ekipleri ekipleri sevk edildi.

Bu sırada yangını söndürmeye çalışan A.G, alevlerin arasında kaldı.

Ateşin yükselmesiyle alevler, evin içerisindeki eşyalara sıçradı. Hızla yayılan yangın kısa sürede tüm binayı sardı.

Edinilen bilgilere göre, Selçuk mahallesi Türkistan sokakta bulunan metruk binaya giren A.G. (66) ısınmak için ateş yaktı.

Bursa 'nın İznik ilçesindeki metruk binada çıkan yangında bir kişi yaralandı.

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