Bursa'da metruk binalara 'korona' baskını 11 kişiye 34 bin 500 TL ceza - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kısıtlama başladıktan sonra metruk binalarda toplanan kişilere yönelik düzenlenen uygulamada 11 kişi yakalandı. Burada yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu içme aparatı ele geçirilirken, gözaltına alınan 11 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 34 bin 650 TL cezai işlem uygulandı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı farklı şubelerde görev yapan 100 personelin katılımıyla koronavirüs önlemleri kapsamında metruk binalarda toplanan kişilere karşı uygulama yapıldı. İlçe genelinde tespit edilen 16 metruk binaya eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Burada yapılan aramalarda uyuşturucu kullanımında kullanılan aparatlar ele geçirilirken, toplam 11 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 11 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 34 bin 650 TL cezai işlem uygulandı.

Emniyet yetkilileri bu tür mekanlarda toplanıp çevreyi rahatsız eden, aynı zamanda koronavirüs önlemlerini hiçe sayan kişilere karşı çalışmaların devam edeceğini belirtti.