Bursa'da metruk ev alevlere teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da metruk ev alevlere teslim oldu - Son Dakika

Bursa'da metruk ev alevlere teslim oldu

6 saat önce

Bursa'da tek katlı müstakil evde belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu, ev kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da metruk ev alevlere teslim oldu, System.String[]

Bursa'da tek katlı müstakil evde belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu, ev kullanılamaz hale geldi.


Yangın, İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre yolu yakınlarında bulunan metruk bir evde meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşların evde dumanların yükseldiğini görünce itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın sonucu ev tamamen yanarak kül oldu. Yangının çıkış nedeni belirlenemezken, soruşturma devam ediyor. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:33 Kaynak: İHA
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