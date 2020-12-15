Bursa'da metruk ev yandı: 1 yaralı - Son Dakika

Bursa'da metruk ev yandı: 1 yaralı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde terk vaziyetteki metruk bir evde yangın meydana geldi. Olayda 1 kişi yaralandı.

Olay 22.30 sıralarında İznik ilçesi Selçuk mahallesi sahil yolu üzerinde metruk bir evde nedeni belirlenemeyen sebeple bir anda yangın meydana çıktı. Alevler çoğalınca olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Yangın kısa süre içinde söndürülürken evin içerisinden A.G.yaralı olarak çıkarıldı. Terk edilmiş binada yaşadığı öğrenilen A.G olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.