Bursa'da "Mevlevi İlahiler" konserinde Halil Necipoğlu sahne aldı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da 'Mevlevi İlahiler' konserinde Halil Necipoğlu sahne aldı - Son Dakika

Bursa'da "Mevlevi İlahiler" konserinde Halil Necipoğlu sahne aldı

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği ve Tasavvuf Müziği Bölümü tarafından düzenlenen "Mevlevi İlahiler" programına Halil Necipoğlu konuk oldu.

Bursa'da

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği ve Tasavvuf Müziği Bölümü tarafından düzenlenen "Mevlevi İlahiler" programına Halil Necipoğlu konuk oldu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri Şef İlker Cansevdi yönetti.

Konserde koro ve solistler tarafından seslendirilen tasavvuf müziği eserleri sanatseverler tarafından beğeni kazandı.

Sahne alan Halil Necipoğlu kendine has yorumuyla hicaz makamındaki eserleri yorumladı.

Konser sonunda Halil Necipoğlu ve orkestranın performansı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Merinos, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:12 Kaynak: AA
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