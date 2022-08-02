Mevsimlik işçilerin bir kadına laf attığı iddiası mahalleyi karıştırdı; 2'si polis, 2'si bekçi 6 yaralı - Son Dakika
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Mevsimlik işçilerin bir kadına laf attığı iddiası mahalleyi karıştırdı; 2'si polis, 2'si bekçi 6 yaralı

02.08.2022 02:42
Mevsimlik işçilerin bir kadına laf attığı iddiası mahalleyi karıştırdı; 2'si polis, 2'si bekçi 6 yaralı

BURSA'da, mevsimlik işçilerin evli ve çocuklu bir kadına laf attığı iddiasıyla toplanan yaklaşık 200 kişilik mahalle sakini ile mevsimlik işçiler arasında silah, bıçak, sopa ve taşların da kullanıldığı kavga çıktı.

BURSA'da, mevsimlik işçilerin evli ve çocuklu bir kadına laf attığı iddiasıyla toplanan yaklaşık 200 kişilik mahalle sakini ile mevsimlik işçiler arasında silah, bıçak, sopa ve taşların da kullanıldığı kavga çıktı. Polis, kalabalığı havaya ateş açarak dağıtmaya çalışırken olayda 2'si polis, 2'si bekçi toplam 6 kişi yaralandı. Çevik kuvvet bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, kamyonetlere bindirilen mevsimlik işçiler bölgeden polis kortejiyle çıkartıldı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Gürsu ilçesi, Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Girne Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta kalan mevsimlik işçilerin, evli ve çocuklu bir kadına laf attığı iddiası, mahallelinin toplanmasına neden oldu. Mahalleli bir grup ile işçiler arasında çıkan tartışma, silah, bıçak, sopa ve taşların da kullanıldığı kavgaya dönüşürken, mevsimlik işçilerden Sinan Garan ve Harun Bişkin (17) bacağından bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından inşaata kaçan mevsimlik işçiler ise yaklaşık 200 kişilik gruba taş ve tuğla atarak saldırdı. Mahalleli de işçilere silahla karşılık verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bekçi sevk edildi.

2 POLİS İLE 2 GECE BEKÇİSİ YARALANDIOlay yerine gelen polis ve bekçiler tarafları dağıtmak için yoğun çaba sarf ederken, inşaattan atılan tuğlalar polis memuru Zafer Ö. (43) ve trafik polisi Rüstem T. ile gece bekçisi Uğur K. (30) ve Bahattin Erbil O.'ya isabet edip, yaralanmalarına neden oldu. Polis, bunun üzerine havaya uyarı ateşi açıp, kalabalığı dağıtmaya çalıştı.ÇEVİK KUVVET EKİPLERİ BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDIEkiplerin isteği üzerine bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Çevik kuvvet ekiplerin bölgede geniş güvenlik önlemi alması üzerine, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 2 polis, 2 gece bekçisi ve 2 mevsimlik işçi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.MEVSİMLİK İŞÇİLER POLİS KORTEJİYLE MAHALLEDEN ÇIKARTILDI

Öte yandan bina kapısının önüne getirilen kamyonetlere bindirilen mevsimlik işçiler, polis kortejiyle mahalleden çıkartılarak emniyete götürüldü. Olay incelemede bulunan polis ekipleri, şüphelilerin belirlenmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.


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Kaynak: DHA

kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mevsimlik işçilerin bir kadına laf attığı iddiası mahalleyi karıştırdı; 2'si polis, 2'si bekçi 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mevsimlik işçilerin bir kadına laf attığı iddiası mahalleyi karıştırdı; 2'si polis, 2'si bekçi 6 yaralı - Son Dakika
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