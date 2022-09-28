BURSA'DA MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN KAMYONET İLE KAMYON ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 5 YARALI - Son Dakika
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BURSA'DA MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN KAMYONET İLE KAMYON ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 5 YARALI

28.09.2022 05:15
BURSA'DA MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN KAMYONET İLE KAMYON ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 5 YARALI

BURSA'nın İznik ilçesinde, sebze yüklü kamyon ile çarpışan kamyonetin kasasındaki Suriye uyruklu mevsimlik tarım işçileri yola savruldu.

BURSA'nın İznik ilçesinde, sebze yüklü kamyon ile çarpışan kamyonetin kasasındaki Suriye uyruklu mevsimlik tarım işçileri yola savruldu. Kazada 1 işçi yaşamını yitirirken, 1'i kamyonet sürücüsü 5 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında İznik- Orhangazi Yolu, Çakırca Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Orhangazi'den İznik istikametine seyir halinde olan mevsimlik tarım işçilerinin taşındığı Ersel E. yönetimindeki 16 FBK 77 plakalı kamyonet, Kağan B.'nin kullandığı 16 H 0465 plakalı sebze yüklü kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyon devrilirken, kamyonet sürücüsü araçta sıkıştı, kasasındaki Suriyeli uyruklu 5 mevsimlik işçi ise yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 1 işçinin yaşamını yitirdiği, kamyonette sıkışan sürücüsü ile 4 işçinin de ağır yaralandığı belirlendi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan kamyonetin sürücüsü ile yola savrulup ağır yaralanan 4 işçi, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından İznik ve Orhangazi'deki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Jandarma ekipleri ise olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesi ve yola saçılan sebzelerin temizlenmesinin ardından normale döndü. Jandarma ekipleri kamyon sürücüsü Kağan B.'yi gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

İznik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BURSA'DA MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN KAMYONET İLE KAMYON ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 5 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BURSA'DA MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN KAMYONET İLE KAMYON ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 5 YARALI - Son Dakika
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