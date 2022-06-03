Otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı

03.06.2022 11:22

Otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, servis minibüsü ile çarpışan otomobil, önce aydınlatma direğine daha sonra park halindeki otomobile çarptı, 2 kişi yaralandı.

Otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, servis minibüsü ile çarpışan otomobil, önce aydınlatma direğine daha sonra park halindeki otomobile çarptı, 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Özsaraç Sokak üzerinde meydana geldi.

Merkez Özsaraç üzerinde seyir halinde olan sürücü Tevhide Demirciyönetimindeki 16 Y 9372 plakalı otomobil, Cangül Sokaktan çıkan sürücü Rasim Sertyönetimindeki 16 S 6172 servis minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle heyecanlanan sürücü gaza bastı. Hızlanan araç yol kenarındaki aydınlatma direğine ve park halindeki 34 SP 8478 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan arkadaşı Serap Kibaroğluyaralandı. Araçta mahsur kalan 2 yaralıyı, çevredeki vatandaşlar kurtardı. 2 yaralı da olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı
Otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı
Otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı
Otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı
Otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı
Otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı
Otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı
Otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı
Otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı
Otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı

YORUMLAR
500
Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı Deneme sürüşü için galeriden aldıkları otomobil ile kaza yaptılar: 3 yaralı Deneme sürüşü için galeriden aldıkları otomobil ile kaza yaptılar: 3 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:12 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jesus, oyunculara seslendi: Beni büyük bir teknik adam ve baba olarak görebilirler
17:02 Meclis'e sunuldu! Stokçuluk yapanlara 2 milyon TL'ye kadar ceza verilecek
16:58 Başkan Ali Koç'tan ağır sözler: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü federasyonun bıraktığı iklim var
16:26 Sevenlerinin merakla beklediği Recep İvedik 7 filminden ilk kare paylaşıldı!
16:24 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Mesut Özil'in üstünü çizdi! Yönetimin "kadro dışı" kararını doğru buldu...
16:14 Almanya'da öğrencileri taşıyan tren raydan çıktı! Yaşanan feci olayda 3 kişi ölü, 60 kişi yaralandı
16:11 Başarılı oyuncu Hande Erçel, makyajsız fotoğrafını takipçileriyle paylaştı!
15:58 Bankaların nisan ayı karı yüzde 707,8'lik artışla 34,9 milyar TL'ye ulaştı
15:48 Pandemi bitti maske fiyatları düştü! Zamanında 100 liraya kadar yükselen maske fiyatları 10 liradan satılıyor
15:45 Tiyatro oyuncusu Serkan Aydın, Avusturya'da sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 17:42:27. #1.11#
SON DAKİKA: Otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement