BURSA'DA MEYDANA GELEN HORTUM KAMERADA - Son Dakika

Bursa'da, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte meydana gelen hortum, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa'da, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte yer yer kuvvetli rüzgar oluştu. Son olarak merkez Nilüfer ilçesindeki boş bir arazide, rüzgarın ardından hortum meydana geldi. Kısa süren hortum, vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Hortumun oluştuğu anlar ise, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.