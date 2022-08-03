Bursa'da meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

03.08.2022 10:24

Bursa'da meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı Bursa'da kontrolden çıkan tır sürüklendi.

Bursa'da meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

BURSA - Bursa'da kontrolden çıkan tır sürüklendi. Tır sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa- Yalova istikameti karsak mevkiinde meydana gelen ve Mithat A. idarsindeki 35 HC 0708 plakalı tır sabah erken saatlerde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu orta refüjde yan yattı.

Tır sürücüsü sıkıştığı yerden çıkartılarak hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri kaza bölgesinde geniş önlem aldı.

Kazaya karışan tırın kurtarcı yardımıyla bölgeden çıkartılması çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

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Bursa'da tır refüje devrildi: 1 yaralı Bursa'da tır refüje devrildi: 1 yaralı Damperi açık kamyon üst geçide çarptı Damperi açık kamyon üst geçide çarptı
Kaynak: İHA

Yalova, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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