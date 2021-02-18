Trafik ışıklarını ihlal ettiler, böyle kaza yaptılar - Son Dakika

Trafik ışıklarını ihlal ettiler, böyle kaza yaptılar

18.02.2021 10:55

Trafik ışıklarını ihlal ettiler, böyle kaza yaptılar Bursa'da ocak ayında meydana gelen 2 kaza, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.

Trafik ışıklarını ihlal ettiler, böyle kaza yaptılar

BURSA - Bursa'da ocak ayında meydana gelen 2 kaza, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Bursa'da ocak ayında meydana gelen 2 kazanın Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kameralarınca kaydedilen görüntülerini, internet sitesinden paylaştı .Trafik kurallarına uysalardı bu kazalar olmazdı' ve 'Trafik ışıklarına uysalardı bu kazalar olmazdı' notları düşülen görüntülerde, sürücülerin aşırı hızlı araç kullandıkları, trafik ışıklarına dikkat etmedikleri ve takip mesafelerini korumadıkları görüldü.

Meydana gelen kazalardan birinde sürücüsü hatalı şerit değiştirmek isteyen otomobil aşırı hız yüzünden başka bir otomobile çarpıyor. Diğer kazada ise, sürücüsünün trafik ışıklarını uymadığı otomobil, başka bir otomobille çarpışıyor.

Trafik ışıklarını ihlal ettiler, böyle kaza yaptılar
Trafik ışıklarını ihlal ettiler, böyle kaza yaptılar
Trafik ışıklarını ihlal ettiler, böyle kaza yaptılar
Trafik ışıklarını ihlal ettiler, böyle kaza yaptılar
Trafik ışıklarını ihlal ettiler, böyle kaza yaptılar
Trafik ışıklarını ihlal ettiler, böyle kaza yaptılar
Trafik ışıklarını ihlal ettiler, böyle kaza yaptılar
Trafik ışıklarını ihlal ettiler, böyle kaza yaptılar
Trafik ışıklarını ihlal ettiler, böyle kaza yaptılar
Trafik ışıklarını ihlal ettiler, böyle kaza yaptılar

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Bursa, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trafik ışıklarını ihlal ettiler, böyle kaza yaptılar - Son Dakika


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