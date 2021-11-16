Son dakika! Trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Orhangazi- İznik kuzey kara yolunda, Rahmi T. (49) yönetimindeki 16 LHE 60 plakalı otomobil, yoldaki hasarlı kaza nedeniyle karşı şeritte duran Ömer K. (45) idaresindeki 16 SZU 68 plakalı minibüse çarptı.

Kazada, sürücü Rahmi T, otomobildeki Halil Özcan (55), Remzi Bostancı (56) ve Fikri Oltan (50) ile sürücü Ömer K., minibüsteki Ömer Koyuncu ve Faruk Kaya (45) yaralandı.

Yaralanan 7 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarıldıktan sonra ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi ve Gemlik Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaza nedeniyle Orhangazi-İznik kara yolunda çift yönlü uzun araç kuyrukları oluştu.

Araçların kaldırılmasının ardından, yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.