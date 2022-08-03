Kaza sonrasında otomobil alev aldı. Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri alev alan otomobili söndürürken, otomobilin Kazakistan uyruklu sürücüsü araç içinde sıkışarak feci şekilde can verdi.

Kaza, sabaha karşı saat 06.00 sıralarında Orhangazi-İznik karayolu Keramet Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Antalya'dan İstanbul'a dönmek isteyen Kazakistan uyruklu Khaji Murad Fai Riyev (29), 34 KZ 0777 plakalı otomobili ile İznik istikametinden Orhangazi istikametine doğru seyir halindeyken otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bir ağaca çarptı.

Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ağaca çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi - Son Dakika

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