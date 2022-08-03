Ağaca çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi - Son Dakika
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Ağaca çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi

03.08.2022 10:50
Ağaca çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak alev aldı.

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak alev aldı. Kazada Kazakistan uyruklu sürücü sıkıştığı otomobilde feci şekilde can verdi.

Kaza, sabaha karşı saat 06.00 sıralarında Orhangazi-İznik karayolu Keramet Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Antalya'dan İstanbul'a dönmek isteyen Kazakistan uyruklu Khaji Murad Fai Riyev (29), 34 KZ 0777 plakalı otomobili ile İznik istikametinden Orhangazi istikametine doğru seyir halindeyken otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bir ağaca çarptı.

Otomobil alev aldı

Kaza sonrasında otomobil alev aldı. Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri alev alan otomobili söndürürken, otomobilin Kazakistan uyruklu sürücüsü araç içinde sıkışarak feci şekilde can verdi.

Savcılık soruşturma başlattı

Kazada feci şekilde yanarak can veren otomobil sürücüsünün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BURSA

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Bursa'da ağaca çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü öldü Bursa'da ağaca çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü öldü Ah Nerede - 5. Bölüm 2. Fragman Ah Nerede - 5. Bölüm 2. Fragman
Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağaca çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağaca çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi - Son Dakika
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