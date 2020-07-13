Bursa'da "meyve sinekleriyle biyoteknik mücadele" projesi - Son Dakika

Bursa'da "meyve sinekleriyle biyoteknik mücadele" projesi

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yürüttüğü "meyve sinekleriyle biyoteknik mücadele" projesinin açılış toplantısı Gürsu'da yapıldı.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yürüttüğü "meyve sinekleriyle biyoteknik mücadele" projesinin açılış toplantısı Gürsu'da yapıldı.

Son dakika: Artvin'deki sel felaketinde bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayıp
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Gürsu Kaymakamı Mustafa Koç, toplantıda yaptığı konuşmada, projenin hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da ilçe belediyesi olarak bu tür projeleri gereken desteği her zaman vereceklerini kaydetti.


Tarım ve Orman İl Müdürü Hamit Aygül de çiftçilerin bu projeyi örnek alarak faaliyetlerini sürdürmelerinin önemine değindi.

Aygül, meyve sinekleri nedeniyle oluşabilecek ekonomik kayıpları önlemek ve kimyasal mücadele dışında mücadele yöntemlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Çalışmalarımızda kimyasal ilaçlar yerine böcek tuzakları kullanarak zararlı popülasyonunu ekonomik zarar eşiğinin altına çekmek amaçlanmıştır. Bu şekilde ilaç kalıntısı olmayan daha temiz ürünler elde etmeyi hedeflemekteyiz. Ürünlerimizi ulusal ve uluslararası pazarda pazarlamak istiyorsak kalıntıdan arındırmak zorundayız. Projemiz iki aşamalı olarak 'biyoteknik mücadele' ve 'kültürel mücadele' yöntemlerinin uygulanması olarak yürütülecektir. Projemiz kapsamında üreticilerimize dağıtılmak üzere 1000 özel tuzak yaptırılmış, 500 litre elma sirkesi alımı gerçekleştirilmiş, hasat artıklarının toplanması amacıyla ise 3 bin özel siyah poşet yaptırılmıştır. Kanadı noktalı sirke sineği ile ilgili çalışmalara Gürsu ve Kestel ilçelerinde proje kapsamına aldığımız üreticilerimizin bahçelerinde başlamış bulunmaktayız."

Konuşmaların ardından üreticilere tuzak dağıtılarak, kullanımı hakkında uygulamalı eğitim de verildi.

Mustafa Işık, Gürsu, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 09:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da 'meyve sinekleriyle biyoteknik mücadele' projesi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

09:04 Son dakika: Artvin'deki sel felaketinde bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayıp 08:46 Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi 08:41 Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu 08:20 Sosyal medyada gündem olan olay, okuyanın kanını dondurdu: İnternetten çocuk satıyorlar 07:49 İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım 07:37 Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi 07:37 Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi! 07:30 Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı 00:35 Survivor'da büyük final öncesi adaya veda eden isim Berkan oldu 22:30 İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı 22:09 Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur 21:01 Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü 20:05 Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı 19:13 Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti 17:33 Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Son dakika: Artvin'deki sel felaketinde bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayıp
09:04
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
08:46
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
08:41
Sosyal medyada gündem olan olay, okuyanın kanını dondurdu: İnternetten çocuk satıyorlar
08:20
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
07:49
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
07:37
Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi!
07:37
Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı
07:30
Survivor'da büyük final öncesi adaya veda eden isim Berkan oldu
00:35
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
22:30
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 09:35:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da "meyve sinekleriyle biyoteknik mücadele" projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]