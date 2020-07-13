Bursa'da "meyve sinekleriyle biyoteknik mücadele" projesi - Son Dakika

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yürüttüğü "meyve sinekleriyle biyoteknik mücadele" projesinin açılış toplantısı Gürsu'da yapıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Gürsu Kaymakamı Mustafa Koç, toplantıda yaptığı konuşmada, projenin hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da ilçe belediyesi olarak bu tür projeleri gereken desteği her zaman vereceklerini kaydetti.



Tarım ve Orman İl Müdürü Hamit Aygül de çiftçilerin bu projeyi örnek alarak faaliyetlerini sürdürmelerinin önemine değindi.

Aygül, meyve sinekleri nedeniyle oluşabilecek ekonomik kayıpları önlemek ve kimyasal mücadele dışında mücadele yöntemlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Çalışmalarımızda kimyasal ilaçlar yerine böcek tuzakları kullanarak zararlı popülasyonunu ekonomik zarar eşiğinin altına çekmek amaçlanmıştır. Bu şekilde ilaç kalıntısı olmayan daha temiz ürünler elde etmeyi hedeflemekteyiz. Ürünlerimizi ulusal ve uluslararası pazarda pazarlamak istiyorsak kalıntıdan arındırmak zorundayız. Projemiz iki aşamalı olarak 'biyoteknik mücadele' ve 'kültürel mücadele' yöntemlerinin uygulanması olarak yürütülecektir. Projemiz kapsamında üreticilerimize dağıtılmak üzere 1000 özel tuzak yaptırılmış, 500 litre elma sirkesi alımı gerçekleştirilmiş, hasat artıklarının toplanması amacıyla ise 3 bin özel siyah poşet yaptırılmıştır. Kanadı noktalı sirke sineği ile ilgili çalışmalara Gürsu ve Kestel ilçelerinde proje kapsamına aldığımız üreticilerimizin bahçelerinde başlamış bulunmaktayız."

Konuşmaların ardından üreticilere tuzak dağıtılarak, kullanımı hakkında uygulamalı eğitim de verildi.