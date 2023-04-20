Bursa'da mezarlık kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Bursa'da mezarlık kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

20.04.2023 14:15
Bursa'da mezarlık kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Bursa'nın Kestel ilçesi Ümitalan mevkiinde meydana gelen kazada otomobil yoldan karşıdaki mezarlığa geçmeye çalışan 2 kişiye çarptı; 1 kişi öldü biri de ağır yaralandı.

Bursa'nın Kestel ilçesi Ümitalan mevkiinde meydana gelen kazada otomobil, yoldan karşıdaki mezarlığa geçmeye çalışan 2 kişiye çarptı; 1 kişi öldü, biri de ağır yaralandı.

Kaza Bursa- Ankara karayolu üzeri Ümitalan mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Mustafa E. idaresindeki 16 ACR 029 plakalı otomobil, bayram ziyareti için karayolundan mezarlığa geçmeye çalışan Salih Karaca(74) oğlu Bahtiyar Karaca(44)'ya çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle baba ve oğlu ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslar Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan 74 yaşındaki baba Salih Karaca yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bahtiyar Karaca'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili Kestel Jandarma komutanlığı ekiplerince soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Ümitalan, Kestel, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da mezarlık kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da mezarlık kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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