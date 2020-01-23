Bursa'da MHP İlçe Başkanı Beysir, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da MHP İlçe Başkanı Beysir, hayatını kaybetti

6 saat önce

MHP Gürsu İlçe Başkanı Ali Osman Beysir, yaşamını yitirdi.

MHP Gürsu İlçe Başkanı Ali Osman Beysir, yaşamını yitirdi.

Beysir'in Gürsu'daki evinde ateşli silahla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Beysir, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Beysir'in intihar ettiği belirtildi.

"Teşkilat olarak üzüntülüyüz"

Bu arada olayı duyan MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı ve çok sayıda partili hastaneye geldi.

Kalkancı, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Beysir'in akşam saatlerinde yaşadığı bir hadise sonucu hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Beysir'in hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiğini belirten Kalkancı, "Teşkilat olarak üzüntülüyüz. Başımız sağ olsun." dedi.

Kalkancı, Beysir'in cenazesinin, yarın ikindi vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından Orhaneli ilçesinin kırsal Topuk Mahallesi'nde defnedilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.

Bursa'da MHP İlçe Başkanı Beysir, hayatını kaybetti

Ali Osman, Bursa, Gürsu, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:31 Kaynak: AA
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