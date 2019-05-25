Son Dakika Haberleri: Bursa'da midibüs devrildi: 10 yaralı

Bursa'da midibüs devrildi: 10 yaralı

11 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde işçileri taşıyan bir midibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Bursa'da midibüs devrildi: 10 yaralı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde işçileri taşıyan bir midibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Bursa- Ankara kara yolunun Kalburt mevkisinde, mobilya işçilerini taşıyan Savaş Gündüz (34) yönetimindeki 16 S 6129 plakalı midibüs, kontrolden çıkarak orta refüje devrildi.
Kazada, midibüste bulunan 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 07:08 Kaynak: AA
İnegöl, İşçi, Bursa, Güncel
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