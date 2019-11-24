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Bursa'da midibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

6 saat önce

Bursa'da midibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldüBURSA'nın Gemlik ilçesinde, otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu araçta sıkışan Kerim Duran (24), hayatını kaybetti.

Bursa'da midibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu araçta sıkışan Kerim Duran (24), hayatını kaybetti. Kaza, gece saatlerinde Gemlik ilçesinde meydana geldi. Kerim Duran yönetimindeki otomobil, kimliği belirsiz sürücü yönetimindeki midibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan Kerim Duran, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Duran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kerim Duran'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da midibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 02:34 Kaynak: DHA
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