Bursa'da Milli Piyango bayileri önünde 100 milyonluk ikramiye kuyruğu - Son Dakika

Bursa'da Milli Piyango bayileri önünde 100 milyonluk ikramiye kuyruğu

21.12.2020 12:49
Bursa'da Milli Piyango bayileri önünde 100 milyonluk ikramiye kuyruğu, System.String[]

BURSA'da, Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi 100 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi için bilet almak isteyenler bayilerin önünde sosyal mesafeyi koruyarak kuyruk oluşturdu.

BURSA'da, Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi 100 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi için bilet almak isteyenler bayilerin önünde sosyal mesafeyi koruyarak kuyruk oluşturdu. Büyük ikramiye çıkması halinde kimileri tatile gitmeyi, kimileri de ailesiyle birlikte rahat bir yaşam sürmeyi hayal ediyor.

Milli Piyango'nun, büyük ikramiyesi 100 milyon lira olan özel yılbaşı çekilişine sayılı günler kala, Bursa'daki Milli Piyango bayilerinde yoğunluk yaşanıyor. Online platformlardan da satışı yapılan çeyrek bilet 25, yarım bilet 50, tam bilet ise 100 liradan satılıyor. Kentte soğuk havaya rağmen bilet almak için evlerinden çıkan Bursalılar, tercihlerini ise Atatürk Caddesi üzerinde yaklaşık 60 yıldır ve Kent Meydanı üzerinde yaklaşık 40 yıldır Milli Piyango bileti satan bayilerden yana kullandı.

'GÜZEL BİR TATİL YAPMAK İSTİYORUM'Bilet alanlardan Kürşat Yılmaz ise arkadaşıyla dünya turu yapmak istediğini ifade ederek, "Eğer bana çıkarsa güzel bir tatil yapmak istiyorum. Daha gencim düğün düşünmüyorum ama bir ev güzel bir araba istiyorum. Aileme güzel bir hayat vermek istiyorum. Ailemi en iyi şekilde yaşatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.'2 YAŞINDAKİ TORUNUMA DA BİLET ALDIM'Büyük çekiliş öncesi 6 çeyrek bilet alan Mustafa İnan ise bu sene biletleri torunu adına aldığına değinerek, "Her yıl aile bireyleri için alırdım bu sene bir tane de torunum oldu onun adına aldım. İnşallah faydalı birine çıkar da bir işe yarar. Çok büyük bir para çünkü. Bize çıkarsa ihtiyaç sahipleri için kullanırım, yardım yaparım yatırım yaparım, iş yaparım. Bütün hayallerim çocuklarım ailem için. Ailemle bütün dünyayı gezerim. Bir çiftlik evi yaparım. Ondan sonra önce kendi memleketimi ülkemi gezerim tamamını sonra da dünya turu yaparım. Etraftakilere yardımlar yaparım. Kurumlara bağışlar yaparım" diye konuştu.'ÇOCUKLARIMIN GELECEĞİ İÇİN KULLANIRIM'Bilet alanlardan İzzet Dal "Hayallerimiz bu sene büyük olacak. Her şeyde olduğu gibi bu da bir umut. Borçlarımız var onları ödeyeceğiz. Bizim gözümüz büyüklerde değil küçük meblağlarda, bir ev alırım bir araba alırım, iki çocuğum var onların geleceği için kullanırım" dedi.

Bursa'da Milli Piyango bayileri önünde 100 milyonluk ikramiye kuyruğu
Bursa'da Milli Piyango bayileri önünde 100 milyonluk ikramiye kuyruğu
Bursa'da Milli Piyango bayileri önünde 100 milyonluk ikramiye kuyruğu
Bursa'da Milli Piyango bayileri önünde 100 milyonluk ikramiye kuyruğu
Bursa'da Milli Piyango bayileri önünde 100 milyonluk ikramiye kuyruğu
Bursa'da Milli Piyango bayileri önünde 100 milyonluk ikramiye kuyruğu
Bursa'da Milli Piyango bayileri önünde 100 milyonluk ikramiye kuyruğu
Bursa'da Milli Piyango bayileri önünde 100 milyonluk ikramiye kuyruğu
Bursa'da Milli Piyango bayileri önünde 100 milyonluk ikramiye kuyruğu
Bursa'da Milli Piyango bayileri önünde 100 milyonluk ikramiye kuyruğu
Bursa'da Milli Piyango bayileri önünde 100 milyonluk ikramiye kuyruğu

Milli Piyango, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da Milli Piyango bayileri önünde 100 milyonluk ikramiye kuyruğu - Son Dakika


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