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Bursa'da milyonluk vurgun; 19 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bursa'da milyonluk vurgun; 19 kişi adliyeye sevk edildi

04.06.2021 12:28
Bursa'da milyonluk vurgun; 19 kişi adliyeye sevk edildi, System.String[]

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ay süren takibin ardından 200 milyonluk vurgun yapan organize suç örgütünü çökertti.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ay süren takibin ardından 200 milyonluk vurgun yapan organize suç örgütünü çökertti.

Polis, Gemlik ilçesinde 5 farklı dolandırıcılık suçundan aranan bir şahsı yakaladı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsın bağlantıları ve görüşmelerini incelemeye alarak suç ağının ele başı olduğunu fark etti. Tutuklanan şahsın kamu kurumları ve özel kuruluşlarda birçok yardımcısının olduğu tespit edildi. Zanlının, mal varlığı olan ölmüş ya da kayıp şahıslar adına senet ve vasi belgesi düzenleyerek kendi üzerine aldığı tespit edildi. Ölen kişilerin mal varlıklarını alabilmek için devlet kurumlarındaki bağlantılarını kullanarak Amerika'daki özel bir kuruluşta ıslak imzalarını taklit ettirdiği tespit edilen zanlı, 200 milyon liralık vurgun gerçekleştirdi.

Yurtdışı bankalarından teminat mektubu vaadi

Bazı kurumların ise ihracat faaliyetleri için yurtdışı bankalarından teminat istemesi üzerine farklı bir ağ oluşumunu tespit eden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt ele başının bu kurum yöneticilerinden teminat mektubu karşılığı yüklü miktarda bedel talep ederek 30'a yakın kişiyi dolandırdığını belirledi.

Örgüt üyesi 19 kişi adliyeye sevk edildi

Şüphelilere yönelik 1 Haziranda Gemlik merkezli olarak Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Çorum'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında kadınların da bulunduğu 19 kişi Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Bursa'da milyonluk vurgun; 19 kişi adliyeye sevk edildi
Bursa'da milyonluk vurgun; 19 kişi adliyeye sevk edildi
Bursa'da milyonluk vurgun; 19 kişi adliyeye sevk edildi
Bursa'da milyonluk vurgun; 19 kişi adliyeye sevk edildi
Bursa'da milyonluk vurgun; 19 kişi adliyeye sevk edildi
Bursa'da milyonluk vurgun; 19 kişi adliyeye sevk edildi
Bursa'da milyonluk vurgun; 19 kişi adliyeye sevk edildi
Bursa'da milyonluk vurgun; 19 kişi adliyeye sevk edildi

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da milyonluk vurgun; 19 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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