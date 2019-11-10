Son Dakika Haberleri: Bursa'da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 20 yaralı
Son Dakika Güncel Bursa'da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 20 yaralı

Bursa'da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 20 yaralı

6 saat önce

Bursa-Orhaneli yolunda yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Bursa'da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 20 yaralı, System.String[]

Bursa- Orhaneli yolunda yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 çocuk hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Kaza, Bursa-Orhaneli yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Büyükorhan'dan gelen yolcu minibüsü ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Minibüste sıkışan 6 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı. Meydana gelen kazada 1 çocuğun hayatını kaybederken, 20 kişi ise yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların akrabaları hastanelere akın ederken, Bursa Orhaneli yolu kaza sebebiyle trafiğe kapatıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

Orhaneli, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 20 yaralı
Batman'da askeri araç devrildi: 3 asker, 4 güvenlik korucusu yaralandı Türkiye kökenli bir siyasetçi, Almanya'da ilk kez büyükşehir belediye başkanı oldu Bolivya'da ABD destekli darbe: Genelkurmay Başkanının istifasını istediği Devlet Başkanı Morales görevi bıraktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 04:29:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 20 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]