Son Dakika Haberleri: Bursa'da minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika Güncel Bursa'da minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde minibüs ile tırın çarpışması sunucu bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Bursa'da minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde minibüs ile tırın çarpışması sunucu bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Firoz Mahallesi'nden ilçe merkezindeki pazarda ceviz satmaya gitmek için yola çıkan Yaşar Bağcı (65) idaresindeki 10 ACM 54 plakalı minibüs, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü Göynükbelen Mahallesi yol ayrımında Ahmet Balı'nın kullandığı 16 N 9362 plakalı tırla çarpıştı.

Minibüste bulunan Ahmet Bake (64) kaza yerinde hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü Bağcı ile aynı araçtaki Hayriye Altın (64) ise yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bursa'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Orhaneli, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:46 Kaynak: AA
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