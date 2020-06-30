Bursa'da minibüs ile traktör çarpıştı: 6 yaralı
Bursa'da minibüs ile traktör çarpıştı: 6 yaralı BURSA'da minibüsle traktörün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Bursa'da minibüs ile traktör çarpıştı: 6 yaralı
BURSA'da minibüsle traktörün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Gemlik ilçesi Umurbey-Moratoba Mahallesi yolunda meydana geldi. Umurbey Mahallesi'nden Muratoba Mahallesi yönüne giden G.B. yönetmindeki 16 ZM 881 plakalı minibüsle F.Ç.'nin kullandığı 16 NHH 35 plakalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs ve traktör şarampole devrildi. Kazada, sürücüler ile minibüsteki N.B., S.B., O.G. ve G.G. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Umurbey-Moratoba yolu yol temizleme çalışmasının ardından trafiğe açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 00:12 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Bursa'da minibüs ile traktör çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 23:55 Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi 22:20 Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir 21:54 Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı 21:52 Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor 21:46 Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim 20:34 Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti 20:21 Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı 17:31 Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti 16:55 Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi 16:47 Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor 15:06 Sevilla, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti 12:19 Eski Survivor yarışmacısı Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini aldığı dakikaları anlattı 12:13 Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, yanlışlıkla paylaşınca, transfer hedefinin Andre Pinto olduğu ortaya çıktı 09:25 Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı 08:16 Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum