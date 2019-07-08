Son Dakika Haberleri: Bursa'da minibüs şoförleri çekiç ve taşlarla birbirine saldırdı
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Bursa'da minibüs şoförleri çekiç ve taşlarla birbirine saldırdı

4 dakika önce

BURSA'da, çıkan kavgada birbirlerine çekiç ve kaldırım taşlarıyla saldıran minibüs şoförlerini yolcular ayırdı.

Bursa'da minibüs şoförleri çekiç ve taşlarla birbirine saldırdı, System.String[]
BURSA'da, çıkan kavgada birbirlerine çekiç ve kaldırım taşlarıyla saldıran minibüs şoförlerini yolcular ayırdı.
Olay merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Santral Garaj Ovaakça minibüs duraklarında yolcu bekleyen minibüs sürücüleri Ahmet A. (34) ile Hasan G. (36) arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa süreli tartışmayı diğer sürücüler yatıştırdı. Ancak duraktan ayrılan ikili, bu kez güzergah üzerinde İstanbul Caddesi'nde araçlarından inerek tartışmayı sürdürdü. Çıkan kavga sonucu birbirine çekiç ve kaldırım taşlarıyla saldıran sürücüleri yolcular ve diğer servis şoförleri ayırırken olay anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:54 Kaynak: DHA
İstanbul Caddesi, Osmangazi, Bursa, Güncel
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