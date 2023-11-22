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Karısını bulmak için günlerce Müge Anlı'ya çıkmıştı! Trafikte kadınlarla birbirine girdi - Son Dakika

Karısını bulmak için günlerce Müge Anlı'ya çıkmıştı! Trafikte kadınlarla birbirine girdi

Bursa'da kaybolan ve cesedi zeytin bahçesinde bulunan eşi Nevrigül Alan'ı bulmak için günlerce Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan Remzi Alan, trafikte bir kadın sürücüyle tartıştı.

22.11.2023 - 09:33,  Güncelleme: 12:09
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Bursa'da 45 gündür kayıpken geçtiğimiz ay zeytin bahçesinde cesedi bulunan Nevrigül Alan'ın eşi Remzi Alan'ın trafikte bir kadın sürücüyle tartıştığı görüntüler ortaya çıktı. Minibüs şoförlüğü yapan Remzi Alan, arkadan çarptığı otomobilin hamile sürücüsü ile trafikte tartıştı.

"ÖZÜR DİLEMEYE GEREK YOK, SUÇ BENDE DEĞİL"

Nevrigül Alan'ın ölümünün ardından Müge Anlı'nın programında günlerce konu masaya yatırılmış, Remzi Alan da canlı yayın konuğu olmuştu. Zaman zaman eski baldızı Nazmiye ile de tartışan Remzi Alan minibüs şoförlüğü yapıyordu.
Bursa'da Kent Meydanı Demirtaş hattında minibüs şoförlüğü yapan Remzi Alan, İstanbul yolunda önündeki otomobile çarptıktan sonra sürücü olan hamile kadın ile tartışmaya başladı. Remzi'nin tartışma sırasında "Özür dilemeye gerek yok, suç bende değil" demesi dikkat çekti.

Karısını bulmak için günlerce Müge Anlı'nın programına çıkan Remzi Alan, trafikte kadınlarla tartıştı
Karısını bulmak için günlerce Müge Anlı'nın programına çıkan Remzi Alan, trafikte kadınlarla tartıştı
Kaynak: İHA

Bursa, Cinayet, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karısını bulmak için günlerce Müge Anlı'ya çıkmıştı! Trafikte kadınlarla birbirine girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karısını bulmak için günlerce Müge Anlı'ya çıkmıştı! Trafikte kadınlarla birbirine girdi - Son Dakika
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