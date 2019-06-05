Bursa'da minibüs su deposuna çarptı: 4 yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, minibüsün su deposuna çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:20 Kaynak: AA
'nın İnegöl
ilçesinde, minibüsün su deposuna çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Özay Sütçü (48) idaresindeki 16 Y 6663 plakalı minibüs, Ortaköy
Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlada bulunan su deposuna çarptı.
Kazada, sürücü ile Sedanur
Yavaş (16), Büşra İpek (24) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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