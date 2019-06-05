Son Dakika Haberleri: Bursa'da minibüs su deposuna çarptı: 4 yaralı
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Bursa'da minibüs su deposuna çarptı: 4 yaralı

53 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, minibüsün su deposuna çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Bursa'da minibüs su deposuna çarptı: 4 yaralı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, minibüsün su deposuna çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Özay Sütçü (48) idaresindeki 16 Y 6663 plakalı minibüs, Ortaköy Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlada bulunan su deposuna çarptı.
Kazada, sürücü ile Sedanur Yavaş (16), Büşra İpek (24) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:20 Kaynak: AA
İnegöl, Bursa, Güncel
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