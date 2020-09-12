Bursa'da, minibüsçüler dertli

Bursa'da minibüsçüler, pandemi endişesi ve ayakta yolcu kısıtlamasıyla 'sıkıntılı' dönem yaşıyor.

Bursa Minibüsçüler Odası Başkanı Rafet Burgaz, toplu ulaşımın, pandemiden en çok etkilenen esnaf iş kolu olduğunu vurguladı. Burgaz, pandemi dönemiyle toplu ulaşım aracına talebin düştüğünü ve ayakta yolcuya yasak getirildiğine dikkati çekti.

Rafet Burgaz, minibüsçü esnafıyla beraber, servisçi, taksici ve özel halk otobüsçüsüne kadar, toplu ulaşımın emekçi esnafına çözüm talebi ve arayışları olduğunu ifade ederek, "Bursa'da, Yıldırım başta olmak üzere, halkın kolay ulaşımı için önemli rol üstleniyoruz. Sektörümüzdeki şartlar ağırlaştı. Zaten akaryakıt ve yedek parça giderleri, kurdaki yükselişle epey arttı. Pandemi dönemiyle beraber, sıkıntımız arttı. Allah; pandemi döneminde, ülkemize, milletimize kolaylık versin. Halk sağlığı önemli ve yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz, üzerimize düşeni de yapıyoruz." dedi.

Yerel yönetimlerden destek aradıklarını ve yöneticilere yardımlarından dolayı teşekkür eden Burgaz, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş, Kent Meydanı'ndaki durak yeri sorununa çözüm getirmesi gibi, esnafımıza kulak veriyorlar." diye konuştu.

Burgaz, Bursa'nın özellikle bazı semtlerindeki minibüs hatlarının daha da çok etkilendiğini belirterek, duraklar nezdinde çözüm ihtiyacı bulunduğunu sözlerine ekledi - BURSA