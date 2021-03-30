Minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, minibüsle otomobilin çarpıştığı trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
İznik istikametine seyreden Murat Köse (61) idaresindeki 34 BLS 055 plakalı minibüs, Orhangazi-İznik Karayolu Çakırlı Mahallesi kavşağı yakınlarında, karşı yönden gelen Serkan Yelken (43) idaresindeki 16 AIG 535 plakalı otomobille çarpıştı.
Kaza sonucu yol kenarına savrulan otomobilde sıkışan ve yaralanan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Devrilen minibüsün sürücüsü ve araçtan dışarı savrulan yolcu Mahym Agajanova (48) da yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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